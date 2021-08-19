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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.21 13:00

Всемирный день фотографа: более 230 тысяч россиян признаются в любви к фотографии и почти 15 тысяч из них ищут работу фотографом

В преддверии Всемирного дня фотографии, который отмечают 19 августа,  эксперты hh.ru проанализировали более 5 млн резюме россиян, которые те разместили за несколько месяцев лета, а также несколько миллионов вакансий от российских работодателей и выяснили, насколько востребованы фотографы на рынке труда, сколько им готовы платить, а также какое распространение получило фото-хобби в обществе.

Фотографы востребованы и очень – такой вывод можно сделать на основе динамики вакансий за несколько лет. Так, если за январь-август 2020 года  российские компании разместили более 1700 вакансий для фотографов, то в 2021 году прирост составил уже более 100% или более 3400 вакансий. Львиная доля вакансий приходится традиционно на Москву (30% или более 1000), на втором месте – Петербург (10%), на третьем Московская область (7%). Из других регионов активно ищут фотографов в Краснодарском крае, Свердловской области, Татарстане, Новосибирской, Самарской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской областях, а также в Красноярском крае. Меньше всего вакансий для фотографов можно найти в Карачаево-Черкесии и Алтае.

За год работодатели не только увеличили число вакансий, но и повысили предлагаемую зарплату – в среднем на 5000 рублей до 40 тысяч в целом по стране. В Москве фотографам предлагают около 50 тысяч рублей, в Петербурге – 45 тысяч. Средняя зарплата фотографа в регионах СЗФО около 41 тысячи рублей. Есть также более «дорогие» вакансии для российских фотографов – более 300 с зарплатой от 95 тысяч и выше.

В свою очередь соискатели за лето опубликовали почти 15 тысяч резюме, из них в регионах СЗФО ищут работу почти 2700 фотографов, большая часть в Петербурге, активны также калининградские соискатели и фотографы из Ленобласти. Интересно, что 40% россиян-соискателей указывают в резюме опыт работы более 6 лет, а у 23% опыта в фотографии нет, но есть большое желание учиться новому и работать в профессии. В 60% случаев ищут работу в фотографии женщины.

Соискатели указывают разные имеющиеся навыки важные, по их мнению, для фотографа. В топ-5 самых часто упоминаемых вошли: владение разными графическими редакторами Adobe Photoshop (41% соискателей или более 6000 человек), Adobe Lightroom (31%). Высокими скиллами портретной съёмки делятся 27%, студийную съёмку могут провести 21%, репортажную 20%, искусством ретуши владеют 18%, пейзажная, интерьерная и модельная съёмки интересны 10% соискателей. 

За работу фотографа соискатели в целом по стране хотят получать от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, ещё 9% рассчитывают на зарплату до 75 тысяч, 3% хотят на руки до 95 тысяч рублей.

Интересный факт – 4% или более 230 тысяч россиян, разместивших резюме этим летом, указали, что любят фотографировать и фотоискусство. Примечательно, что в любви к фото признаются не только соискатели, которые размещают резюме в сферах близких к профессии фотографа (искусство, маркетинг, реклама), но и соискатели из рабочей и производственной сфер (слесари, механики, монтажники, инженеры, сварщики), а также ИТ-специалисты, бухгалтеры, работники научной сферы, строители, транспортники и медицинские работники.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий для фотографов, на которые можно откликнуться прямо сейчас:

Вакансия

Зарплата

Город

Фотограф (в Китай)

 

от 140 000 до 210 000 руб. на руки

Москва

Старший фотограф

 

от 75 000 до 100 000 руб. до вычета налогов

Москва

Фотограф (в штат компании)

 

до 120 000 руб. на руки

Глазово

Фотограф-видеооператор (Специалист по визуальному восприятию окружающего мира)

 

от 160 000 до 240 000 руб. на руки

Москва

Репортажный Фотограф

 

от 80 000 до 120 000 руб. на руки

Санкт-Петербург

Фотограф - аниматор (продавец)

 

от 100 000 руб. на руки

Краснодар

Фотограф (съемка детей в образовательных учреждениях)

 

от 40 000 до 80 000 руб. на руки

Орел

Фотограф

 

от 70 000 руб. на руки

Москва

Фотограф

 

от 70 000 до 100 000 руб. на руки

Санкт-Петербург

Фотограф Океанариум

 

от 70 000 руб. на руки

Москва

Фотограф

 

от 40 000 до 60 000 руб. на руки

Красноярск

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