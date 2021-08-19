Всемирный день фотографа: более 230 тысяч россиян признаются в любви к фотографии и почти 15 тысяч из них ищут работу фотографом

В преддверии Всемирного дня фотографии, который отмечают 19 августа, эксперты hh.ru проанализировали более 5 млн резюме россиян, которые те разместили за несколько месяцев лета, а также несколько миллионов вакансий от российских работодателей и выяснили, насколько востребованы фотографы на рынке труда, сколько им готовы платить, а также какое распространение получило фото-хобби в обществе.

Фотографы востребованы и очень – такой вывод можно сделать на основе динамики вакансий за несколько лет. Так, если за январь-август 2020 года российские компании разместили более 1700 вакансий для фотографов, то в 2021 году прирост составил уже более 100% или более 3400 вакансий. Львиная доля вакансий приходится традиционно на Москву (30% или более 1000), на втором месте – Петербург (10%), на третьем Московская область (7%). Из других регионов активно ищут фотографов в Краснодарском крае, Свердловской области, Татарстане, Новосибирской, Самарской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской областях, а также в Красноярском крае. Меньше всего вакансий для фотографов можно найти в Карачаево-Черкесии и Алтае.

За год работодатели не только увеличили число вакансий, но и повысили предлагаемую зарплату – в среднем на 5000 рублей до 40 тысяч в целом по стране. В Москве фотографам предлагают около 50 тысяч рублей, в Петербурге – 45 тысяч. Средняя зарплата фотографа в регионах СЗФО около 41 тысячи рублей. Есть также более «дорогие» вакансии для российских фотографов – более 300 с зарплатой от 95 тысяч и выше.

В свою очередь соискатели за лето опубликовали почти 15 тысяч резюме, из них в регионах СЗФО ищут работу почти 2700 фотографов, большая часть в Петербурге, активны также калининградские соискатели и фотографы из Ленобласти. Интересно, что 40% россиян-соискателей указывают в резюме опыт работы более 6 лет, а у 23% опыта в фотографии нет, но есть большое желание учиться новому и работать в профессии. В 60% случаев ищут работу в фотографии женщины.

Соискатели указывают разные имеющиеся навыки важные, по их мнению, для фотографа. В топ-5 самых часто упоминаемых вошли: владение разными графическими редакторами Adobe Photoshop (41% соискателей или более 6000 человек), Adobe Lightroom (31%). Высокими скиллами портретной съёмки делятся 27%, студийную съёмку могут провести 21%, репортажную 20%, искусством ретуши владеют 18%, пейзажная, интерьерная и модельная съёмки интересны 10% соискателей.

За работу фотографа соискатели в целом по стране хотят получать от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, ещё 9% рассчитывают на зарплату до 75 тысяч, 3% хотят на руки до 95 тысяч рублей.

Интересный факт – 4% или более 230 тысяч россиян, разместивших резюме этим летом, указали, что любят фотографировать и фотоискусство. Примечательно, что в любви к фото признаются не только соискатели, которые размещают резюме в сферах близких к профессии фотографа (искусство, маркетинг, реклама), но и соискатели из рабочей и производственной сфер (слесари, механики, монтажники, инженеры, сварщики), а также ИТ-специалисты, бухгалтеры, работники научной сферы, строители, транспортники и медицинские работники.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий для фотографов, на которые можно откликнуться прямо сейчас: