Всемирный день мужчин: 10 фактов о сильной половине общества

Ежегодно в первую субботу ноября отмечается всемирный день мужчин. В преддверии памятного дня эксперты hh.ru собрали топ-фактов о мужчинах-соискателях России. Статистика основана на данных из резюме, а также итогов актуальных опросов hh.ru.

Факт 1. Активность мужчин в поиске работы

Мужчины чаще, чем женщины за последние 6 месяцев думали и искали новую работу: 78% против 74% - согласно недавнему опросу hh.ru. Причём опрошенные мужчины больше и чаще, чем женщины уверены, что справятся с новыми обязанностями и обладают нужными навыками для работы.

Факт 2. Профессиональные интересы

Интересней всего мужчинам-соискателям с точки зрения профессионального развития и трудоустройства следующие сферы: «ИТ, телеком» (81% резюме от мужчин), «Автобизнес» (91% резюме), «Безопасность» (93%), «Добыча сырья» (87%), «Строительство», (73%), «Транспорт» (79%) и «Рабочий персонал» (90%). А вот реже всего представителей сильного пола можно встретить среди соискателей в сферах бухгалтерии, управление персоналом, в области фитнеса, салонов красоты и страховании, – на каждую из этих сфер приходится не больше 10% «мужских» резюме.

Факт 3. Зарплата

В сравнении с началом текущего года средняя ожидаемая зарплата в резюме у мужчин-соискателей выросла с 50 000 до 60 000 рублей. Одни из самых высоких запросов у москвичей – порядка 80 000 рублей, в Петербурге около 63 000 рублей. В регионах СЗФО средняя ожидаемая зарплата по итогам октября у мужчин колеблется от 55 000 до 60 000 рублей.

Факт 4. Карьера

Факторы, наиболее важные при выборе идеального места работы для мужчин-соискателей: конкурентная зарплата (64% ответов со стороны опрошенных мужчин), возможность карьерного роста (53%), интересные задачи (46%). При этом опрошенные мужчины реже, чем женщины выбирали такие элементы хорошего рабочего места как возможность соблюдать баланс «работа-личная жизнь», официальное оформление на работу, работа в дружеской атмосфере и удобное местоположение офиса.

Факт 5. График работы

С начала ноября около 9% мужчин-соискателей указали в своих резюме, что готовы работать вахтовым методом. Каждый пятый (22%) мужчина, ищущий работу, на данный момент предпочитают удаленную работу, 25% – сменный график. Самым популярным у сильного пола, согласно информации в резюме, остается полный рабочий день – 94%.

Факт 6. Отдых

39% мужчин предпочитают в свободное от работы время заниматься спортом, это чуть больше, чем доля женщин (31%). При этом мужчины, согласно опросу hh.ru, реже, чем женщины в этом году встречаются с друзьями (37% против 46% у женщин). Чтение также не слишком привлекает мужчин 29% против 40% у женщин, а вот кибер-спорт и компьютерные игры в топе: каждый третий (27%) мужчина выбрал именно такой отдых против 9% у женщин. Интересно, что настольные игры выбирают одинаковое число мужчин и женщин (по 10%).

Факт 7. Жизнь без работы

Если бы не нужно было ежедневно ходить на работу и зарабатывать на жизнь, каждый второй (52%) из числа опрошенных мужчин хотел бы заниматься и развивать какое-нибудь хобби, столько же хотели бы заняться саморазвитием, а 49% предпочли бы путешествия.

Факт 8. Ценности

Почти каждый третий опрошенный мужчина признался, что работает ради семьи, в то время как эту причину, ради которой они ходят на работу, выбрали 14% россиянок.

Факт 9. Работа и возраст

В ноябре активней других работу искали мужчины в возрасте от 30 до 40 лет (36% резюме от общего числа по стране), на втором месте по числу мужчины-соискатели от 18 до 30 лет (27%), 9% резюме приходится на возрастных соискателей от 50 до 60 лет и старше.

Касаемо работы на пенсии: в топ-10 наиболее интересных для трудоустройства специальностей для возрастных мужчин-соискателей в этом году входят: охранник, водитель-экспедитор, инженер, курьер, инженер-конструктор, специалист по охране труда, электрик, инженер-строитель, личный водитель, руководитель проекта.

Факт 10. Своё дело

Мужчины реже, чем женщины (согласно опросу) хотят работать на себя (самозанятый или фриланс) 10% у мужчин против 16% у женщин, но при этом в равных долях с опрошенными женщинами мужчины хотели бы в будущем открыть свой бизнес (ООО или ИП).