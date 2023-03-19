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Мурманская область. Арктика (16+)19.03.23 17:00

Всемирный день поэзии северяне отметят встречами с писателями, концертами и поэтическими выставками

В рамках Всемирного дня поэзии северяне могут почитать свои любимые стихи, встретиться с литераторами Кольского Заполярья, посетить фотовыставку и побывать на поэтическом концерте.

Ежегодно праздник отмечается 21 марта. В этот день музеи и библиотеки по традиции приготовили для жителей и гостей Кольского Заполярья разнообразные активности.

В Мурманском областном краеведческом музее день поэзии отпраздновали 18 марта, где прошла встреча с мурманскими поэтами. Кроме того, вчера любой посетитель музея мог исполнить свои любимые стихи.

А Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает 21 марта в 17.00 на молодёжный поэтический проект «Лампа». Читатели, волонтёры и участники творческого объединения «Чердачный мотылек» исполнят стихи известных русских и зарубежных поэтов, а также произведения собственного сочинения.

В областной научной библиотеке 23 марта в 18.00 состоится открытие поэтической фотовыставки Юлии Поповой «Счастье за поворотом».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А» приглашает северян отметит День поэзии 25 и 26 марта. 25 марта в 18.00 гостей ждёт обширная поэтическая программа – выступления поэтов Мурманской области и ансамбля «Пять углов», лекция от члена Союза писателей России Ильи Виноградова, ярмарка изделий ручной работы, а также мастер-класс по изготовлению брошки «Фетровый кот», и впервые – поэтические дуэли и награждение участников конкурса V Международного фестиваля «Всемпоэзии». А 26 марта состоится весенний концерт, при участии поэтов Союза писателей России, творческого объединения «Полярный кот» и молодых музыкантов Мурманска.

Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих 24 марта в 14.30 проведёт в Доме-интернате для престарелых и инвалидов урок литературы к Всемирному дню поэзии в рамках цикла мероприятий «Классный» урок», сообщает региональное Министерство культуры.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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