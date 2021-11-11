Новые резиденты Арктической зоны РФ инвестируют в Мурманскую область более 2 миллиардов рублейС 8 ноября в стране начали действовать сертификаты нового образца о вакцинации от COVID-19
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)11.11.21 13:00

Всемирный день шопинга. Как себя чувствует сфера продаж России: редкие вакансии, зарплаты от 100 тысяч и удалёнка для тысяч кандидатов

11 ноября отмечается необычный праздник – Всемирный день шопинга, который появился в 2009 году как хитрый маркетинговый ход одного крупного маркетплейса, но со временем этот день в календаре получил статус праздника. Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, в преддверии памятного дня узнали, сколько готовы платить работодатели специалистам из сферы продаж и какие необычные и «дорогие» вакансии есть на рынке.

Кого ищут в продажах

С начала года российские работодатели разместили почти 1 млн 700 тысяч вакансий в сфере продаж, что на 59% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Сейчас на вакансии из этой сферы приходится четверть от всех вариантов работы в России. В целом данная отрасль одна из самых активно ищущих персонал. Ковидные ограничения 2020–2021 годов сильно подтолкнули сферу продаж страны к развитию и переходу в диджитал-формат, а значит новому витку развития. По итогам 10 месяцев текущего года самыми востребованными у работодателей, судя по числу вакансий, стали продавцы (25% вакансий от всего объёма в области продаж), продавцы-консультанты и кассиры (подробнее на диаграмме).

Также набирают востребованность в сфере продаж визуальные мерчендайзеры (+77% по сравнению с 2020г.), в среднем им готовы платить около 43000, но есть и более «дорогие» вакансии, например в Петрозаводске до 100 тысяч рублей. Всё более популярными становятся маркетологи (+63%), бренд-менеджеры (+69%), логисты (+17%).

Редкие кадры

Кроме максимально востребованных специалистов массовых профессий в области продаж есть и редкие и действительно уникальные вакансии, которые пока ещё не растиражировали. Около 20 вакансий на всю страну разместили российские компании, ищущие байеров одежды. Средняя зарплата для таких специалистов стартует от 75000 рублей в месяц. Часто в обязанности таких специалистов входит формирование ассортиментной матрицы по группам товара, разработка стратегии развития модельного ряда, расчёт необходимого объёма закупок на сезон и совместная работа с дизайнерами.  

Около 20 ассистентов VIP-шопперам искали работодатели, причём преимущественно в Москве. В обязанности таких специалистов входит встреча и проводы клиентов, заказ одежды из бутиков, общение с портными, курьерами, подготовка примерочных, а вот средняя зарплата не очень высокая – от 45тысяч рублей на руки.

Меньше десятка вакансий приходится на личных стилистов в продажах. Такие специалисты, по данным вакансий, должны уметь работать с одеждой разного гендера и возраста, иметь утонченное чувство стиля, работать с клиентской базой. Зарплата, как правило, для личных стилистов оговаривается индивидуально с каждым кандидатом и часто зависит от объема реализованных кейсов для клиентов.

Зарплаты вверх

В борьбе за персонал компании из сферы продаж также активно повышают зарплаты. В среднем по России зарплаты в вакансиях выросли на 10% до 43 тысяч рублей. Оплату выше можно найти в вакансиях московских компаний (60 тысяч), петербургских (50 тысяч), краснодарских (45 тысяч рублей).

С каждым годом прирастает доля вакансий в сфере продаж на «удалёнке» с зарплатой от 100 тысяч рублей. Сейчас в целом по стране таких вакансий порядка 16 тысяч, что на 126% больше, чем годом ранее. Выгодное отличие таких вариантов работы в том, что на них могут откликаться жители любого региона и получать достойную зарплату, не выходя из дома.

Наиболее высокооплачиваемы  вакансии в настоящее время:

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние рынка труда в Мурманской области по итогам III квартала 2021 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕУЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Картофель продолжает «опустошать» кошельки северян-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 50 копеек, евро теряет 13 копеек-PRO Энергетику (18+)В Печенге модернизируют муниципальные котельные-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Автомобилистам-нарушителям придётся раскошелиться ещё больше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика