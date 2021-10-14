Всемирный день стандартов: куда пойти работать метрологу и сколько он может заработать

Ежегодно 14 октября по всему миру отмечается Всемирный день стандартизации (World Standards Day), — международная дата, призванная подчеркнуть важность стандартизации для всей мировой экономики и, конечно же, поздравить тысячи работников сферы метрологии и стандартизации. Эксперты hh.ru в преддверии даты выяснили, какие компании и отрасли чаще всего нуждаются в метрологах и сколько готовы им платить.

С начала года российские работодатели кратно увеличили спрос на работников с образованием в области метрологии и стандартизации: было открыто порядка 1 300 вакансий, что на 70% больше, чем годом ранее. Проще всего найти работу выпускнику по специальности «Стандартизация и метрология» или кандидату, уже имеющему образование в Москве (почти каждая третья вакансия размещена именно в столице в этом году). На втором месте по спросу на работников с таким образованием – Петербург, на третьем – Свердловская область (подробнее на диаграмме).

При этом работодатели за последний год в борьбе за лучших работников в области метрологии поднимают зарплату: в среднем по стране на 13% с 40 тысяч до 45 тысяч рублей, что все равно ниже запросов соискателей-россиян в этой же области. В среднем кандидаты претендуют на зарплату около 60 тысяч. Ближе других к запросам соискателей по уровню зарплаты приблизились московские компании, которые предлагают около 70 тысяч рублей, что выше прошлогодних зарплат на 17%. Петербургские компании тоже стараются поднимать зарплатный уровень (+17%) и на данный момент готовы предложить около 55 тысяч рублей. Есть и максимальные значения по зарплатам: около 150 тысяч в Петербурге, около 120 тысяч в Москве. В целом по России можно найти порядка 6% вакансий в сфере метрологии с зарплатой от 115 тысяч до 140 тысяч рублей и выше.

Вакансии, в которых требуется знание основ метрологии и стандартизации, можно найти во всех сферах рынка труда. При этом больше других нуждаются в работниках, имеющих образование по специализации «Стандартизация и метрология» и понимающих основы метрологии российские производственные и сельскохозяйственные компании – 85% вакансий приходится на эту область. Строительные компании также достаточно часто ищут метрологов (7% вакансий), а также медицинская сфера (5%). Достаточно часто метрологов и стандартизаторов ищут нефтегазовые, научно-производственные, железнодорожные, агропромышленные, инжиниринговые компании, организации из сферы ЖКХ и оборонной промышленности, архитектурные агентства, несколько вакансий открыто в АО Российские космические системы.

«В данном случае мы видим, что выпускникам вузов, имеющих диплом по специализации «Стандартизация и метрология», есть из чего выбирать в вопросе работных предложений, компаний и отраслей. При этом уровень конкуренции в данной среде соискателей средний – около 4 резюме на вакансию. В связи с этим для соискателей и начинающих специалистов важно соответствовать требованиям, которые предъявляют работодатели, чтобы претендовать на наиболее интересные и высокооплачиваемые вакансии. Среди основных требований в вакансиях: опыт работы от 1 года до 3 лет. Здесь важно, чтобы студенты-метрологи уже во время учебы проходили стажировки и практики причём не только в рамках традиционных учебных процессов, но и по собственной инициативе. Также работодатели часто в вакансиях подчеркивают, что ждут от кандидатов отличное знание программного обеспечения MS-Office (Word, Excel), справочных систем и специализированных баз данных, порядка работы в системах электронного документооборота. Кроме того, среди требований все чаще указывают знание английского языка не ниже среднего», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Рейтинг* высокооплачиваемых вакансий для специалистов со знанием метрологии и стандартизации в России:

Ведущий инженер строительного контроля, от 115 000 руб. на руки, Новый Уренгой, https://spb.hh.ru/vacancy/48083665; Главный метролог, до 150 000 руб. на руки, Москва, https://spb.hh.ru/vacancy/48052875; Метролог, до 96 000 руб. до вычета налогов, Москва, https://spb.hh.ru/vacancy/48322820; Ведущий специалист по метрологии, до 100 000 руб. до вычета налогов, Москва, https://spb.hh.ru/vacancy/48336096; Главный метролог, до 105 000 руб. до вычета налогов, Ростов-на-Дону, https://spb.hh.ru/vacancy/47490709; инженер по нормоконтролю, от 75 000 руб. на руки, Москва, https://spb.hh.ru/vacancy/47935416; Инженер-химик, до 92 000 руб. до вычета налогов, Санкт-Петербург https://spb.hh.ru/vacancy/47809518; Менеджер по стандартизации и сертификации, от 69 000 руб. до вычета налогов, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/47908908; Старший специалист по поверке средств измерений, до 61 000 руб. на руки, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/47414102;

10. Метролог-поверитель, от 80 000 руб. на руки, Москва, https://spb.hh.ru/vacancy/48111145;

11.Сантехник-метролог, от 80 000 руб. на руки, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/48487742;

12.Инженер входного контроля, от 100 000 руб. на руки, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/48059166;

13.Инженер-метролог, до 100 000 руб. на руки, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/47895407.

* - в рейтинге участвуют вакансии, в которых указывался уровень зарплаты.