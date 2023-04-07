Всемирный день здоровья юные мурманчане весело отметили в библиотеке

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Сегодня в Детской модельной библиотеке-филиале №4 прошло мероприятие для юных читателей, посвящённое этому празднику.

Ребята приняли участие в беседе-игре «В гостях у доктора Айболита», проверили свои знания, ответив на вопросы викторины «Где живут витамины?».

Как сообщает администрация города Мурманска, для маленьких мурманчан организовали квест «Маршрут здоровья», а после ребята приняли участие в эстафете и библиозарядке.

Все гости посмотрели видеоролик о здоровом образе жизни и пройти тестирование «Правильно ли ты живёшь?» и познакомились с книгами на выставке «Выбираем здоровье», на которой представлены издания о правильном питании, о пользе спорта, отдыха и позитивных эмоций.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24759&page=1