Всенародное голосование III Всероссийской муниципальной премии «Служение» завершилось рекордными показателями. В голосовании приняли участие 1,66 миллиона россиян из 89 регионов страны, что позволило выявить наиболее востребованные и эффективные муниципальные практики.

Итоги голосования показали высокий интерес граждан к развитию местного самоуправления. В среднем ежедневно свой выбор делали более 46 тысяч человек. Лидером по числу голосов стала номинация «Единство народов России — сила страны», собравшая 270900 голосов. Второе место заняла номинация «Великое наследие для будущих поколений» с 202025 голосами, а замыкают первую пятерку номинации «Развитие территории — благополучие жителей» (188951 голос), «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета» (171092 голоса) и «Инициатива каждого — общий успех» (153500 голосов). В номинации «Диалог с населением — открытость власти», партнером которой выступает «Диалог», в этом году проголосовали 142546 россиян, что вдвое превышает показатель предыдущего года.

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев отметил рекордный интерес к голосованию: «1 млн 660 тысяч проголосовавших граждан — это рекордный показатель доверия к Премии и практикам, которые инициируются и реализуются на муниципальном уровне».

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что особую ценность представляют инициативы от участников СВО:

«Это голос людей, которые находились на передовой. Их предложения — это не просто идеи, а квинтэссенция опыта, мужества, любви к Родине и желания сделать свою работу максимально результативной».

Всего на соискание премии было подано 63397 заявок. После тщательного первичного анализа, перекрестной экспертизы и работы Экспертного совета и Экспертной комиссии для участия в народном голосовании были утверждены 110 проектов — по 10 в каждой из 11 номинаций.

Среди финалистов — три ярких проекта из Мурманской области, которые уже получили высокую оценку экспертов.

Проект «Большая семья Крайнего Севера» (номинация «Благополучие семьи — приоритет государства») направлен на поддержку семейных ценностей в условиях Севера. Его автор — мама двенадцати детей Марина Кузнецова из Кировска.

Медиапроект «Открытые люди закрытого города» (номинация «Диалог с населением — открытость власти») делает власть доступнее для жителей закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Североморск. Автор — Анастасия Рябых.

Инициатива «Мы рядом» (номинация «Единство народов России — сила страны») объединяет людей разных национальностей и укрепляет межнациональное согласие в регионе. Её автор — Галина Соколова из ЗАТО Видяево.

16 апреля состоится заседание Наблюдательного совета премии, его председателем является первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В рамках заседания утвердят победителей и лауреатов Премии.

Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей премии состоится 21 апреля в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ». В мероприятии примут участие 7,5 тысячи муниципальных служащих, в том числе участники и ветераны специальной военной операции.

Напомним, Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению Президента России Владимира Путина с целью объединения муниципального сообщества страны и повышения престижа муниципальной службы. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565360/#&gid=1&pid=1

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В 2026 году не стоит ожидать возобновления рекордных темпов роста зарплат, однако высокий уровень оплаты труда в отраслях-лидерах сохранится-PRO Валюту (16+)Курсы евро вырос почти на 54 копейки, доллар снижается почти на 45 копеек-PRO Энергетику (18+)Студенты Мурманского индустриального колледжа познакомились с принципами управления энергосистемой региона-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
