Всероссийская акция «Библионочь-2025» состоится 26 апреля

Ежегодная акция для всех любителей и ценителей литературы будет проходить уже в 14-й раз и будет приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

Тема этого года — «Свои герои». Помимо традиционных форматов, таких как лекции, экскурсии, встречи с писателями и мастер-классов, программа дополнится специальными тематическими мероприятиями.

Как сообщает vk.com/murmanculture, участники акции смогут поделиться фотографиями и рассказать о своих героях прошлого и настоящего, приняв участие в создании живой ленты памяти «Бессмертный библиотечный полк», напишут «Письмо Победы» ветеранам и участникам СВО, а на вечере воспоминаний «Строки Победы» прозвучат семейные истории о героизме тех, кто сражался на фронте или ковал победу в тылу.

Напомним, в прошлом году в рамках акции в библиотеках Мурманской области прошло более 200 событий, в которых приняли участие почти 9000 северян всех возрастов!

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457282441%2Fwall-139605315_29646