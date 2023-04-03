Всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!» пройдёт с 5 по 7 апреля по всей стране

В этом году, в преддверии Всемирного дня здоровья, в период с 5 по 7 апреля, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и подведомственные ему организации в очередной раз проводят Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!» по всей стране.

Как сообщает пресс-служба ФБУ «Мурманский ЦСМ», неизменная цель акции – обратить внимание жителей нашей страны на значимость обеспечения единства измерений в жизни каждого из нас. Тонометр, который сейчас есть в каждой семье, — это лучший пример для этого, ведь с его помощью мы следим за состоянием своего здоровья.

В рамках акции специалисты системы Росстандарта в каждом регионе страны на безвозмездной основе проведут приём граждан с целью выполнения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением. По итогам проверки оборудования метрологи наших организаций дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности.

Напомним, акция стартовала пять лет назад в качестве пилотного проекта в Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах и уже в третий раз проходит по всей стране. За время проведения акции с 2018 года более 60 тысяч приборов было проверено, около 10% из которых показали какие-либо отклонения от заявленных производителем технических и/или метрологических характеристик и были рекомендованы к замене.

В дни акции специалисты ФБУ «Мурманский ЦСМ» Росстандарта на безвозмездной основе будут вести приём граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением.

Акция состоится с 5 по 7 апреля - с 9.00 до 16.00 (перерыв - с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Мурманск, Фестивальная, 25, кабинеты: 2-46.

По всем вопросам проведения акции обращаться по телефону (8152) 47-20-42.

Фото предоставлено пресс-службой ФБУ «Мурманский ЦСМ».