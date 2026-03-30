Всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!» пройдёт с 6 по 8 апреля по всей стране

С 6 по 8 апреля Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и подведомственные ему организации проводят Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!» (далее – акция) во всех федеральных округах Российской Федерации, приуроченную к Всемирному дню здоровья.

Целью мероприятия является привлечение внимания граждан нашей страны к значимости единства измерений в жизни каждого на крайне важном примере: артериальное давление является одним из ключевых показателей состояния здоровья человека, а от точности показаний тонометра, в свою очередь, зависит реальная картина состояния сердечно-сосудистой системы.

В дни акции специалисты ФБУ «Мурманский ЦСМ» на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением, а также дадут рекомендации по дальнейшему использованию оборудования.

За время проведения акции с 2018 года более 160 тысяч приборов было проверено, около 10% из которых показали какие-либо отклонения от заявленных производителем технических и/или метрологических характеристик и были не рекомендованы к дальнейшей эксплуатации. Мероприятие получило положительный отклик от населения.

Акция состоится с 6 по 8 апреля 2026 года с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Павлова, 6 корп. 4 (консультативно-диагностическом центре МОКБ им. П.А. Баяндина).

По всем вопросам проведения акции обращаться по телефону (8152) 28-79-72.

Фото предоставлено ФБУ «Мурманский ЦСМ».