Всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!» пройдёт с 7 по 9 апреля по всей стране

В период с 7 по 9 апреля Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и подведомственные ему организации проводят во всех федеральных округах Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!», приуроченную ко Всемирному дню здоровья.

В этом году акция впервые проходит в рамках Всероссийской акции «Будь здоров», организованной Всероссийским общественным движением «Волонтёры-медики», а также совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники».

Цель акции – донести до жителей России важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщает пресс-служба ФБУ «Мурманский ЦСМ», за время проведения акции с 2018 года более 80 тысяч приборов было проверено, около 10% из которых показали какие-либо отклонения от заявленных производителем технических и/или метрологических характеристик и были рекомендованы к замене. Стоит отметить, что на основании показаний тонометра принимаются решения, которые могут быть критически значимыми для жизни и здоровья.

В дни акции специалисты ФБУ «Мурманский ЦСМ» Росстандарта на безвозмездной основе будут вести приём граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением.

Акция состоится:

- с 7 по 9 апреля с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Фестивальная, 25, кабинет 2-46;

- 8 и 9 апреля с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: г. Мурманск, ул. Павлова, 6, корп. 4.

По всем вопросам проведения акции можно обращаться по телефону (8152) 47-20-42.