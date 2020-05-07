Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» продолжается

В Мурманске продолжается ежегодная акция «Георгиевская ленточка».

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, в этом году ленточки будут раздавать в крупных торговых и аптечных сетях, а городском общественном транспорте.

– Всего в рамках акции нашим пассажирам будет вручено более 13 тысяч лент, – рассказал генеральный директор АО «Электротранспорт», депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков. – Кроме того, предприятие сохранило хорошую традицию – праздничное оформление получили 15 автобусов и троллейбусов.

Напомним, в этом году акция «Георгиевская ленточка» проходит уже в 15-й раз.