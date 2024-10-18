Всероссийская акция «Ночь искусств» придёт в Мурманск раньше полярной ночи

3 ноября с 17.00 до 23.00 в Мурманском областном художественном музее на двух площадках состоится масштабная ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств».

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, в программе акции предусмотрены выступления ансамблей народных песен, игра на ложках и русские народные настольные игры; аквагрим, спектакль и мастер-классы для детей; фотозона и музейная почта с уникальными эксклюзивными открытками; выставка-ярмарка народных мастеров России, в рамках V Межрегионального фестиваля народной игрушки России, а также обучающие и демонстрационные мастер-классы.

Состоятся и дискуссия на тему «Нужна ли народная игрушка современному человеку?», и презентация проекта «Современное искусство для всех 2.0», и награждение участников сезона 2023-2024.

Будут проведены показы фильмов и знакомство с фондом открытого хранения живописи и декоративно-прикладного искусства России.

Отдел музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» планирует подготовить интерактивную зону «Вибрации души» с виртуальной выставкой; провести экскурсии и арт-медиация по выставке из Русского музея «Венера советская»; мастер-класс «Зодиак» по созданию брелока из УФ-смолы и уникального значка «Утро в Арктике».

В рамках акции состоится знакомство с удивительной историей посёлка Мурмаши и жизнью деятеля искусств, директора Русского музея (1922-1926 г.г.) Н.П. Сычева, других творческих людей, которые трудились на севере.

Вход свободный. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457266960%2Falbum-11742142_00%2Frev