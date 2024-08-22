Всероссийская акция «Ночь кино» охватит все муниципалитеты Мурманской области

Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России в девятый раз 24 августа.

В рамках акции во всех муниципалитетах области состоятся бесплатные показы на больших экранах художественных фильмов последних лет: «Воздух», «Сто лет тому вперед», «По щучьему велению».

Учреждения культуры региона также подготовили для гостей программу кинособытий. Областной художественный музей приглашает присоединиться к кинопоказам с мастер-классами, творческими заданиями и тематическими викторинами. В областном Дворце культуры имени С.М. Кирова в рамках Всероссийской акции просмотр фильмов будет сопровождать игровая развлекательная программа. Сеансы в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» дополнит книжная выставка, которая расскажет о важных этапах становления российского кино. А в областной библиотеке для слепых будет организован показ кинофильмов с тифлокомментариями.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, различные интерактивные игры и викторины в рамках всероссийской акции также ждут жителей Полярного, Заозёрска, Мончегорска, Ловозерского и Кольского районов, Печенгского округа и других муниципалитетов.

Информацию о мероприятиях можно найти в госпабликах учреждений и на портале «Наш Север». Организаторы акции «Ночь кино» – Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/