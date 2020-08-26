Всероссийская акция «Сохраним лес -2020» пройдёт на территории Мурманской области

С целью привлечения особого внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России, на территории Мурманской области состоится ежегодная социально значимая акция федерального масштаба – Всероссийская акция «Сохраним лес – 2020».

На территории лесничеств и муниципальных образований Мурманской области, с учётом эпидемиологической обстановки, будут активно проходить массовые посадки лесных культур, а также просветительские мероприятия, экскурсии, выставки для школьников и молодёжи, посвященные лесной тематике.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии, акция пройдёт на всей территории Российской Федерации при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства в период осеннего лесокультурного сезона.