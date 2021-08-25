Всероссийская акция «Сохраним лес» пройдёт в Мурманской области в сентябре

21 августа на территории Российской Федерации стартовала акция «Сохраним лес». В 2021 году проведение акции предполагается в новом формате «лесоклиматического проекта», который будет направлен на восстановление лесов после пожаров и снижение негативных последствий изменений климата. В рамках акции планируется высадить 70 миллионов деревьев.

Особое внимание в ходе проведения мероприятий будет уделено Арктике. В минувшие выходные Якутия стала первым регионом, принимающим всероссийскую акцию.

Массовые посадки лесных культур будут активно проводиться и в Мурманской области во второй декаде сентября – на территориях лесничеств и муниципальных образований региона. Актуальная информация будет опубликована на сайте министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.

«Хочу отметить, что такие проекты, как «Сохраним лес», важны для привлечения особого внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России особенно в настоящее время, когда пожары уничтожают огромные площади лесов, главной причиной которых является человеческий фактор», – акцентировал внимание министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Сергей Абаринов.

Напомним, всероссийская акция «Сохраним лес» проходит уже третий год, в этом году она продлится с 21 августа по 30 ноября, организована Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке «Молодёжки ОНФ» в рамках национального проекта «Экология».

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, за два года проведения было высажено более 82 млн деревьев, акция считается одной из крупнейших экологических инициатив в России. Чтобы принять в ней участие достаточно найти событие на сайте сохранимлес.рф и зарегистрироваться.