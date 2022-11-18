Всероссийская акция «Вахта памяти» завершается в Мурманске

На митинг, посвящённый торжественной церемонии закрытия Всероссийской акции «Вахта памяти», возле мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» собрались гости из других регионов России, в том числе лидеры поискового движения России, представители патриотических общественных организаций и объединений, связанных с поисковой работой.

В рамках закрытия Всероссийской акции «Вахта памяти» 18 и 19 ноября участники примут участие в пленарном заседании, дискуссиях, посвящённых состоянию и перспективам поискового движения в России.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23705&page=1