Мурманская область. Арктика (16+)18.11.22 12:10
Всероссийская акция «Вахта памяти» завершается в Мурманске
На митинг, посвящённый торжественной церемонии закрытия Всероссийской акции «Вахта памяти», возле мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» собрались гости из других регионов России, в том числе лидеры поискового движения России, представители патриотических общественных организаций и объединений, связанных с поисковой работой.
В рамках закрытия Всероссийской акции «Вахта памяти» 18 и 19 ноября участники примут участие в пленарном заседании, дискуссиях, посвящённых состоянию и перспективам поискового движения в России.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23705&page=1
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