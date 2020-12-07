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Мурманская область. Арктика (16+)07.12.20 11:30

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников готовит заявку на вакцинацию экипажей рыболовных судов

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) готовит консолидированную заявку на добровольное участие членов промысловых судов и сотрудников рыбохозяйственных предприятий в вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев по итогам заседания оперативного штаба Росрыболовства по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, прошедшего  4 декабря, говорится в сообщении пресс-службы ВАРПЭ.

«Сегодня на заседании штаба по предупреждению COVID-19 проинформировал о готовности многих предприятий и членов экипажей рыбопромысловых судов пройти добровольную вакцинацию. Готовим консолидированную заявку», - рассказал глава ведущего объединения рыбопромышленников России.

При этом Герман Зверев подчеркнул, что прививки будут делаться исключительно на добровольной основе, все желающие будут заранее проинформированы обо всех этапах проведения вакцинации.

 

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