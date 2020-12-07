Всероссийская ассоциация рыбопромышленников готовит заявку на вакцинацию экипажей рыболовных судов

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) готовит консолидированную заявку на добровольное участие членов промысловых судов и сотрудников рыбохозяйственных предприятий в вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев по итогам заседания оперативного штаба Росрыболовства по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, прошедшего 4 декабря, говорится в сообщении пресс-службы ВАРПЭ.

«Сегодня на заседании штаба по предупреждению COVID-19 проинформировал о готовности многих предприятий и членов экипажей рыбопромысловых судов пройти добровольную вакцинацию. Готовим консолидированную заявку», - рассказал глава ведущего объединения рыбопромышленников России.

При этом Герман Зверев подчеркнул, что прививки будут делаться исключительно на добровольной основе, все желающие будут заранее проинформированы обо всех этапах проведения вакцинации.