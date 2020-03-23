Всероссийская диспансеризация приостановлена из-за коронавируса

Правительство России приняло решение приостановить проведение всероссийской диспансеризации взрослого населения в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. «В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории России временно приостановить проведения в соответствии с распоряжением правительства России от 27 июня 2019 года Всероссийской диспансеризации взрослого населения России», - говорится в тексте.

В документе отмечается, что федеральному фонду ОМС, территориальным фондам ОМС, страховым медорганизациям и Росздравнадзору необходимо проинформировать население о приостановлении проведения диспансеризации.