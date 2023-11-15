Всероссийская «горячая линия» по вопросам долевого участия в строительстве состоится 16 ноября

16 ноября с 14.00 до 17.00 Управление Росреестра по Мурманской области в рамках всероссийской «горячей линии» проконсультирует северян по вопросам государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве. Мероприятие приурочено к 15-летию Росреестра и будет одновременно проходить во всех регионах страны.

Вопрос покупки жилья в новостройке актуален для многих мурманчан. На что обращать внимание при заключении договора участия в долевом строительстве, для чего необходима регистрация договора в Росреестре и какие документы для этого потребуются, может ли застройщик обратиться за регистрацией вашей собственности на квартиру (машиноместо, нежилое помещение) самостоятельно и предоставить вам уже готовые документы на объект, на какой стадии строительства можно переуступить право дольщика?

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, на эти и другие вопросы ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Нагорнова Лилия Николаевна.

Телефон для жителей Мурманской области 8 (8152) 56-70-01.