«Всероссийская неделя охраны труда»: на Дальневосточном форуме обсудили актуальные вопросы охраны труда в рыбопромышленном комплексе

В рамках мероприятий-спутников Всероссийской недели охраны труда в Петропавловске-Камчатском состоялся Дальневосточный форум. Основными задачами мероприятия стали обмен идеями и мнениями, демонстрация успешных проектов и практик в области безопасности и охраны труда в рыбной отрасли, а главное – обмен опытом между участниками форума.

Наш регион представил Максим Ромащенко, начальник управления охраны труда и социально-трудовых отношений Министерства труда и социального развития, выступив с докладом о состоянии охраны труда в рыбопромышленном комплексе.

«Наверное нет такого региона, в котором бы не слышали о бренде, знаке качества, которым является «Печень трески по-мурмански». Однако за этим любимым многими продуктом стоит тяжелейший труд, благодаря которому Мурманская область занимает одно из ключевых мест в рыбной промышленности страны. И поэтому охрана труда и здоровья как работников этой отрасли, так и в целом работников любого предприятия региона – приоритет в работе министерства и правительства Мурманской области», — отметил в своем выступлении Максим Ромащенко.

Фото: https://gov-murman.ru