Новый «цифровой» формат предстоящей переписи населения позволит защитить россиян, в том числе жителей Мурманской области, от возможных мошенничеств. Возможность дистанционно заполнить данные переписного листа через портал «Госуслуги» исключит случаи обмана людей под видом переписчиков.

Такое уточнение прозвучало от заместителя руководителя Росстата Павла Смелова в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Перми». Также немаловажно, что каждый переписчик будет обязан предъявить специальное удостоверение при общении с респондентами.

«Электронный формат переписи не может породить новый вид мошенников. Во-первых, потому что это будет проходить только в одном месте – на портале «Госуслуги». Во-вторых, надо понимать, что при переписи никто не будет спрашивать у вас паспортные данные или вообще какую-то личную информацию для идентификации. Поэтому, если к вам обращаются, что я переписчик, покажите мне паспорт, вот это мошенники. Сразу вызывайте полицию. Настоящие переписчики не спросят никогда ни одного документа, всё записывается только со слов», — разъяснил Павел Смелов.

Обязательным для каждого переписчика будет предъявление своих документов при обращении к каждому опрашиваемому северянину. В ответ предъявлять документы не нужно. В сентябре 2021 года можно будет заполнить данные переписного листа тремя способами: дистанционно через портал «Госуслуги», отвечая на вопросы переписчиков у себя дома или на стационарном переписном участке. Дополнительно будет предоставлена возможность пройти перепись в многофункциональных центрах.

Организация ВПН направлена на то, чтобы сделать перепись доступной для каждого россиянина, независимо от возраста и уровня трудоспособности.

Как сообщалось Мурманскстатом ранее, Всероссийская перепись населения пройдёт в сентябре 2021 года, впервые в электронном формате. Приоритетным способом участия в ней является дистанционное заполнение данных переписного листа на портале «Госуслуги». Также в дома северян будут приходить переписчики с планшетами со специальным программным обеспечением, в специальной форме с удостоверяющими личность документами, задавать вопросы, и сразу же отправлять информацию в общую онлайн-базу данных. ВПН станет первой «цифровой» в истории России.