Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдёт 27 июня в Мурманской области

27 июня в Мурманской области пройдёт федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», ежегодное событие, которое объединяет соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до больших корпораций.

В регионе будут работать 10 крупных площадок, на которых более 80 работодателей предложат около 2500 вакансий, включая Ковдорский ГОК, Кольскую ГМК, Мурманский морской рыбный порт и Кандалакшский алюминиевый завод.

Карьерные и кадровые консультанты помогут соискателям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства и спланировать индивидуальный карьерный трек. В рамках мероприятия помимо представления вакансий ключевых работодателей и презентации возможностей центров занятости также будут проводиться мастер-классы и тренинги по различным темам, связанным с трудоустройством и карьерным ростом.

Наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию – узнать о самых востребованных направлениях.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства в Мурманской области проходит с 2023 года и стала эффективной площадкой прямого диалога между бизнесом и соискателями. Мы видим растущий интерес с обеих сторон: компании получают доступ к мотивированным специалистам, а жители региона – возможность найти работу с достойными условиями. Особое внимание мы уделяем работе с молодыми специалистами — выпускники вузов и колледжей могут здесь найти перспективные предложения по трудоустройству ещё до получения диплома» — подчеркнул министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Программа мероприятий федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства Мурманской области опубликована на сайте регионального центра занятости.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548169/#&gid=1&pid=1