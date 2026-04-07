Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдёт в Мурманской области

17 апреля в Мурманской области пройдёт региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» — ежегодное событие, которое объединяет соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций.

В регионе будут работать четыре самые крупные площадки: в Мурманске, Мончегорске, Кировске и Апатитах. Всего будет 14 территорий, где пройдут мероприятия Всероссийской ярмарки трудоустройства.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства — это ключевое кадровое событие года для Мурманской области. В этом году мы ожидаем участие более 120 работодателей и представим свыше 2000 вакансий. Для удобства соискателей мероприятия пройдут на всех 14 площадках региона. Уверен, что каждый участник найдёт здесь свой шанс: кто-то — новую работу, а кто-то — профессию мечты», — отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Среди работодателей на ярмарке будут такие компании, как АО «Апатит», АО «Северо-Западная Фосфорная Компания», ОАО «РЖД», Филиал «35 СРЗ», АО «ЦС «Звёздочка», АО «НК «Роснефть» — «Мурманскнефтепродукт», АО «СПО «АРКТИКА», АО «Мурманская областная электросетевая компания», АО «Мурманэнергосбыт», УФПС Мурманской области, АО «Мурманская ТЭЦ», АО «Олкон», АО «Ковдорский ГОК», АО «Кольская ГМК», ООО «Печенгастрой», ООО «Русский лосось» и многие другие.

Карьерные и кадровые консультанты, а также независимые эксперты помогут соискателям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства и спланировать индивидуальный карьерный трек.

Помимо представления вакансий ключевых работодателей и презентации возможностей центров занятости, также будут проводиться мастер-классы и тренинги по различным темам, связанным с трудоустройством и карьерным ростом. Среди ключевых активностей: мастер-класс по работе с нейросетями «Как сделать искусственный интеллект своим помощником?» в Мурманском кадровом центре, тренинг-практикум «Код успеха: в карьере и жизни — по своим правилам» и деловая игра «Искусство собеседования» в Полярнозоринском центре, КВИЗ «ПрофСтарт: Взлётка» в Кировске, интеллектуальная лотерея для соискателей и работодателей в Кандалакше, площадки «Карьерный рост», «Собеседка», «Витрина вакансий», а также круглые столы «Кадровый голод. Пути решения» и «Бесконечная перспектива».

Наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию, — узнать о самых востребованных направлениях обучения. Для соискателей этой категории пройдут встречи в таких форматах, как профориентационный интенсив «Труд — крут», семинар «Меры поддержки предпринимательства», консультации по соцконтракту, мастер-класс по бизнес-планированию и воркшоп по составлению резюме с использованием цифровых сервисов.

В регионе также проводится профориентационный фестиваль профессий. В его программе: профориентационная игра «Кругосветка. Путешествие в мир профессий», знакомство с региональными учебными заведениями, квиз «В поисках призвания» и игра «IQ резюме», деловая игра «Выбор профессии — твой старт успеха» с фотозоной «Образ будущего», презентация «Профессии будущего» и профориентационная викторина «Угадай профессию», а также ярмарка возможностей с элементами квеста. Поэтому участие в ярмарке будет полезно не только тем, кто находится в поиске работы, но и школьникам, студентам и их родителям.

В 2025 году в Мурманской области в региональном этапе ярмарки приняли участие 88 работодателей, представивших 2162 вакансии. Мероприятия прошли на 14 площадках и привлекли около 1,7 тысячи посетителей. По итогам двух этапов ярмарки работу нашли более 170 соискателей.