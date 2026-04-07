Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдёт в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.04.26 17:00

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдёт в Мурманской области

17 апреля в Мурманской области пройдёт региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» — ежегодное событие, которое объединяет соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций.

В регионе будут работать четыре самые крупные площадки: в Мурманске, Мончегорске, Кировске и Апатитах. Всего будет 14 территорий, где пройдут мероприятия Всероссийской ярмарки трудоустройства.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства — это ключевое кадровое событие года для Мурманской области. В этом году мы ожидаем участие более 120 работодателей и представим свыше 2000 вакансий. Для удобства соискателей мероприятия пройдут на всех 14 площадках региона. Уверен, что каждый участник найдёт здесь свой шанс: кто-то — новую работу, а кто-то — профессию мечты», — отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Среди работодателей на ярмарке будут такие компании, как АО «Апатит», АО «Северо-Западная Фосфорная Компания», ОАО «РЖД», Филиал «35 СРЗ», АО «ЦС «Звёздочка», АО «НК «Роснефть» — «Мурманскнефтепродукт», АО «СПО «АРКТИКА», АО «Мурманская областная электросетевая компания», АО «Мурманэнергосбыт», УФПС Мурманской области, АО «Мурманская ТЭЦ», АО «Олкон», АО «Ковдорский ГОК», АО «Кольская ГМК», ООО «Печенгастрой», ООО «Русский лосось» и многие другие.

Карьерные и кадровые консультанты, а также независимые эксперты помогут соискателям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства и спланировать индивидуальный карьерный трек.

Помимо представления вакансий ключевых работодателей и презентации возможностей центров занятости, также будут проводиться мастер-классы и тренинги по различным темам, связанным с трудоустройством и карьерным ростом. Среди ключевых активностей: мастер-класс по работе с нейросетями «Как сделать искусственный интеллект своим помощником?» в Мурманском кадровом центре, тренинг-практикум «Код успеха: в карьере и жизни — по своим правилам» и деловая игра «Искусство собеседования» в Полярнозоринском центре, КВИЗ «ПрофСтарт: Взлётка» в Кировске, интеллектуальная лотерея для соискателей и работодателей в Кандалакше, площадки «Карьерный рост», «Собеседка», «Витрина вакансий», а также круглые столы «Кадровый голод. Пути решения» и «Бесконечная перспектива».

Наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию, — узнать о самых востребованных направлениях обучения. Для соискателей этой категории пройдут встречи в таких форматах, как профориентационный интенсив «Труд — крут», семинар «Меры поддержки предпринимательства», консультации по соцконтракту, мастер-класс по бизнес-планированию и воркшоп по составлению резюме с использованием цифровых сервисов.

В регионе также проводится профориентационный фестиваль профессий. В его программе: профориентационная игра «Кругосветка. Путешествие в мир профессий», знакомство с региональными учебными заведениями, квиз «В поисках призвания» и игра «IQ резюме», деловая игра «Выбор профессии — твой старт успеха» с фотозоной «Образ будущего», презентация «Профессии будущего» и профориентационная викторина «Угадай профессию», а также ярмарка возможностей с элементами квеста. Поэтому участие в ярмарке будет полезно не только тем, кто находится в поиске работы, но и школьникам, студентам и их родителям.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, Всероссийская ярмарка трудоустройства — центральное кадровое событие года, которое собирает соискателей и работодателей со всей страны, помогает компаниям и сотрудникам найти друг друга.

В 2025 году в Мурманской области в региональном этапе ярмарки приняли участие 88 работодателей, представивших 2162 вакансии. Мероприятия прошли на 14 площадках и привлекли около 1,7 тысячи посетителей. По итогам двух этапов ярмарки работу нашли более 170 соискателей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»