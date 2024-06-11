Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится в Мончегорске

28 июня с 10.00 до 16.00 в Мончегорске пройдёт федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Участниками могут стать люди, которые находятся в поиске работы, студенты, их родители, те, кто только задумывается о смене работы или профессии. Всероссийская ярмарка даёт возможность каждому участнику пообщаться с работодателями, экспертами и психологами.

Как сообщает vk.com/wall, на ярмарке пройдут различные мероприятия:

* Круглый стол с работодателями «Трудоустройство инвалидов: квотирование, субсидирование рабочих мест (грант), альтернативные способы квотирования»;

* Презентационная площадка проекта «Демография» и услуг МКЦ;

* Локация «Мой будущий бизнес»;

* Локация «Мой будущий бизнес»;

* Игра «Как я представляю свою будущую профессию»;

* Дискуссионная площадка «Как создать собственный бизнес и начать зарабатывать на жизнь самостоятельно?».

Ярмарка пройдёт в Мончегорском кадровом центре по адресу: г. Мончегорск, улица Нюдовская, 16.