Всероссийские соревнования «Молодёжные игры» по санному спорту принесли кандалакшским спортсменам 12 медалей

Кандалакша вновь стала площадкой проведения крупных спортивных состязаний. Именно здесь на санной ледовой трассе с 26 по 29 января проходили всероссийские соревнования «Молодёжные игры» по санному спорту. Бросить вызов соперникам решили 76 спортсменов из Иркутской и Мурманской областей. Состязания проходили в дисциплинах натурбан – одноместные сани и натурбан – двухместные сани.

«Эти соревнования успели стать традиционными, в этом году они проводятся в пятый раз. Воспитанники кандалакшской школы всегда показывают высокий уровень подготовки и отличные результаты не только на этих соревнованиях, но и на состязаниях разного уровня», – сказала директор Кандалакшской спортивной школы по санному спорту Наталья Руденко.

По сумме соревновательных заездов кандалакшские саночники добавили в копилку региона 12 медалей, 4 из которых высшей пробы.

Среди саночников в возрасте 18-20 лет серебряную медаль завоевала Диана Милевич. Бронза у Артема Милевича.

Среди спортсменов в возрасте 15-17 лет победу одержали Максим Шабанков и Дарина Макушева. «Бронзу» завоевали Артём Прокофьев и Мария Родина.

Среди спортсменов в возрасте 12-14 лет золотые медали завоевали Семен Поршнев и Злата Акудович. Даниил Максимов стал бронзовым призёром. В двухместных санях среди участников в возрасте 15-17 лет второе место заняли Максим Пряников и Артем Прокофьев. На третьем – Матвей Егоров и Максим Шабанков. В возрасте 18-20 лет бронзовыми призёрами стали Артем Милевич и Даниил Василакин.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, впереди у ребят первенство России по санному спорту. На старт предварительных заездов участники выйдут 31 января. Соревнования продлятся до 3 февраля. В них примут участие порядка 50 спортсменов в дисциплине одноместные сани и 12 двухместных экипажей из Иркутской и Мурманской областей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/