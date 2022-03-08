Всероссийские соревнования по биатлону в рамках 87-го Праздника Севера стартуют 9 марта

В Долине Уюта прошла официальная тренировка по биатлону перед основными стартами. Сегодня спортсмены знакомились с трассой и стрельбищем. Начало соревнований запланировано на 11.00 9 марта.

В программе спортивных мероприятий первого соревновательного дня индивидуальная гонка, в ходе которой юношам предстоит пройти дистанцию от 10 до 12,5 км, а девушкам от 7,5 до 10 км.

В четверг, 10 марта, участников соревнований ожидает спринт с дистанциями от 4,5 до 7,5 км.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по окончании соревнований будет состоится награждение победителей и призёров Всероссийских соревнований по биатлону.

Подробная информация обо всех мероприятиях Праздника Севера в официальном аккаунте Полярной Олимпиады и специальном разделе на сайте Минспорта региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/442133/#&gid=1&pid=3