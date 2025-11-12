Мурманская область. Арктика (16+)12.11.25 10:15
Всероссийские соревнования по конькобежному спорту принесли мурманскому спортсмену Никите Успехову золотую и серебряную медали
На ледовой арене конькобежного центра «Коломна» состоялись всероссийские соревнования по конькобежному спорту. В них приняли участие более 150 спортсменов из 20 субъектов России. Лучших определяли среди юниоров и юниорок 18-19 лет.
Представитель сборной команды Мурманской области Никита Успехов стал победителем на дистанции 1500 метров и завоевал серебряную медаль на дистанции 5000 метров.
Северянин тренируется в спортивной школе олимпийского резерва №4 Мурманска под руководством Романа Ванджала.
Фото (Союз конькобежцев России): https://gov-murman.ru/info/news/556798/#&gid=1&pid=1
