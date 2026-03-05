Всероссийские соревнования по санному спорту принесли кандалакшским спортсменам 10 медалей

В Братске Иркутской области завершились всероссийские соревнования по санному спорту «Юношеские игры». В дисциплине «натурбан» лучших определяли среди юниоров и юниорок, юношей и девушек в возрасте от 12 до 20 лет. За место на пьедестале боролись сильнейшие саночники из Мурманской и Иркутской областей.

В состав сборной команды нашего региона вошли воспитанники кандалакшской спортивной школы олимпийского резерва по санному спорту. Северяне завоевали 10 медалей, из них три золота, четыре серебра и три бронзы.

По результатам соревновательных заездов в дисциплине «натурбан-одноместные сани» победителями стали Виктория Романова, Семен Поршнев и Матвей Егоров. Серебряные медали завоевали Ксения Куранова, Злата Акудович и Максим Пряников. «Бронза» досталась Ангелине Коварниной и Евгению Кудрявцеву.

В дисциплине «натурбан-двухместные сани» «серебро» у Михаила Жукова и Дмитрия Башко, «бронза» у Максима Пряникова и Артема Прокофьева.

Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563326/#&gid=1&pid=4