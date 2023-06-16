Всероссийский библиотечный конгресс в Мурманске завершился: статус Библиотечной столицы России торжественно передан Казани

Эстафету проведения Всероссийского библиотечного конгресса Мурманск передает Казани. Торжественная церемония передачи почетного звания состоялась в рамках закрытия XXVII конференции Российской библиотечной ассоциации, которая в эти дни проходит в столице Кольского полуострова.

Официальная программа Всероссийского библиотечного конгресса в Мурманске завершилась: в течение 4 дней более 900 человек из 68 регионов работали на 37 секциях и 23 тематических круглых стола, а также поучаствовали в 4 образовательных курсах повышения компетенций. Заседания секций библиотек проходили в учреждениях Мурманска, Кольского района и Оленегорска, проводились библиотуры в Колу, Североморск и Печенгский округ. На площадках рассматривались самые разные вопросы: работа библиотек в условиях глобального вызова — проведения специальной военной операции, библиотеки как носители культурного кода России, продвижение и изучение чтения, библиотечные технологии и креативные индустрии, интеграция библиотек в сферу туризма, формирование и сохранность фондов.

В рамках торжественной церемонии завершения Всероссийского библиотечного конгресса на сцене Мурманского областного Дворца культуры имени С.М. Кирова первый заместитель губернатора Оксана Демченко вручила премии губернатора Мурманской области «За достижение в развитии библиотечного дела и продвижении чтения в Мурманской области».

«Мир меняется, и вместе с ним меняется библиотека. Теперь это не только место, где можно читать книги – это современные и яркие пространства для людей всех возрастов и интересов. Посещая уже открывшиеся модельные библиотеки в разных уголках Кольского Заполярья, мы видим, какой интерес они вызывают у жителей региона, и особенно у молодых северян. Живой отклик ребят – самая высокая оценка работы регионального правительства в этом направлении», – подчеркнула первый вице-губернатор.

Медалью РБА «За вклад в развитие библиотек» отмечена директор Областной научной библиотеки Светлана Баскакова, а почетными грамотами библиотечной ассоциации – заместитель директора областной «Научки» Юлия Сосипатрова и директор областной детско-юношеской библиотеки Наталья Феклистова. Вступающих в профессию молодых сотрудников областных и муниципальных библиотек Мурманской области также чествовали в торжественной обстановке.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, переходящий символ библиотечной столицы министру культуры Республики Татарстан Ираде Аюповой вручила глава регионального Минкульта Ольга Обухова.

«Огромное спасибо организаторам конгресса за возможность показать все разнообразие нашей многонациональной и многогранной страны. И независимо от того, где проводится конгресс, нам есть чем делиться, чему учиться и какие практики представить коллегам, а объединяет нас понимание того, что библиотека – это не просто пространство, это хранитель культурного кода России и ее традиций. Именно библиотеки в ответе за то, что мы сохраняем и передаем для будущих поколений россиян, какими запомнятся сегодняшние события», – отметила Ольга Обухова.

Фото: https://gov-murman.ru