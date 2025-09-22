Всероссийский день бега «Кросс Нации» собрал в Мурманске более 700 человек

В мурманском спортивном комплексе «Долина Уюта» состоялись соревнования, посвященные Всероссийскому дню бега «Кросс Нации». Самый массовый забег страны приурочен к празднованию 80-й годовщины Великой Победы. В нем приняли участие 733 человека в возрасте от 8 до 74 лет.

Мурманск стал центральной площадкой проведения «Кросса Нации» в Кольском Заполярье. Северяне участвовали в забегах на дистанциях 1, 4, 6, 8 и 12 километров.

«Долина Уюта – традиционное место для проведения «Кросса нации». Огромное спасибо всем участникам за преданность спортивному делу и стремление к здоровому образу жизни», - сказала министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

На дистанции 1 км среди мальчиков и девочек 8-9 лет победителями забега стали Кирилл Болотов и Мария Сорокина. Лучшими в забеге на 4 км оказались Роман Радюков, Артем Горюшин, Татьяна Виноградова и Арина Колесник. На дистанции 6 км среди девушек от 15 до 19 лет победу одержала Полина Клокова, на дистанции 8 км – Егор Буткин и Юлия Степанова. На самой длинном забеге протяженностью 12 км золотую медаль завоевал Михаил Рыбаков.

Победители и призеры соревнований получили медали и памятные подарки от организаторов и партнера соревнований. Всероссийский день бега также состоялся и в других городах Мурманской области: в Североморске, Мончегорске, Кандалакше, Печенге и Полярных Зорях.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, «Кросс нации» — ежегодное спортивное мероприятие, объединяющее любителей бега всех возрастов и уровней подготовки. Оно призвано популяризировать здоровый образ жизни и активное участие в спорте, пропагандировать бег как доступный вид физической активности, что соответствует задачам губернаторского плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553731/#&gid=1&pid=1