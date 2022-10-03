1 октября состоялся Всероссийский день ходьбы. Более 500 человек приняли участие в акции в мурманской Долине Уюта. Для северян были организованы две дистанции: дети с родителями преодолели 1 км, остальные участники – 3 км. На первом километре всех ждала «полоса препятствий»: фотокросс, прыжки в длину, знакомые с детства «Классики» и игра на меткость «Кольцеброс».

С приветственными словами на мероприятии выступили посол ГТО Мурманской области, серебряный призёр Олимпийский игр, депутат Мурманской областной Думы Лариса Круглова и заместитель министра спорта Мурманской области Наталья Марковина. Они поздравили со спортивным праздником северян, которые не испугались плохой погоды, и пожелали им хорошего настроения, а также бодрости духа.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, вместе с преодолением дистанций в Долине Уюта в этот день прошла акция Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В неё вошли сдачи нормативов по испытаниям, направленным на объективную оценку уровня физической подготовки. Северянам предлагалось выполнить поднимание туловища из положения лёжа на спине, челночный бег 3*10 метров, прыжки в длину с места толчком двумя ногами, несколько вариантов сгибания и разгибания рук, наклоны вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, а также рывок гири 16 кг.

Напомним, что в Мурманске День ходьбы проводится с 2016 года в рамках международного движения «Спорт для всех. Главная цель акции – популяризация ходьбы, как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы.

Фото: https://gov-murman.ru