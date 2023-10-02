Всероссийский день ходьбы прошёл в Мурманске при поддержке ММТП

В Мурманске на территории спортивного комплекса «Долина Уюта» прошёл Всероссийский день ходьбы. АО «Мурманский морской торговый порт» принял участие в его организации. Для 150 спортсменов возрастной категории «60+» портовики подготовили подарки – палки для скандинавской ходьбы, которые вручали на финише тем, кто прошёл дистанцию один километр.

«Мурманский морской торговый порт поддержал эту акцию. Для всех участников был организован горячий чай, а спортсменам «серебряного возраста» мы вручали призы - новый спортивный инвентарь. Это стало приятным дополнением к заряду бодрости, который гарантированно получили все любители спорта и ходьбы!», - сказала начальник отдела по социальным вопросам АО «ММТП» Светлана Миронова.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253468%2Fwall-149919532_3449