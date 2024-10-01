Всероссийский день ходьбы, старт хоккейного сезона, Кубок губернатора среди школьных спортивных клубов: в октябре северян ждёт множество спортивных событий

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на совещании правительства и.о. министра спорта Светлана Наумова рассказала о физкультурных и спортивных мероприятиях, которые пройдут в Мурманской области в октябре. В их числе – областные чемпионаты и первенства по футболу, рукопашному бою, спортивному ориентированию, самбо, пауэрлифтингу, универсальному бою, спортивному туризму, а также ряд других важных спортивных событий.

«Октябрь откроет презентация сезона 2024/2025 года хоккейной команды «Арктика». Событие состоится 2 октября в Центре управления регионом. Президент региональной федерации совместно с руководящим и тренерским составом команды расскажут об изменениях в составе, а также о планах на предстоящий сезон», – сообщила Светлана Наумова.

Первые игры клуба в новом сезоне первенства национальной молодёжной хоккейной лиги состоятся в Мурманске на арене Ледового дворца 11 и 12 октября. А 15 и 16 октября на главной ледовой арене Мурманска состоятся игры первенства Северо-Западного федерального округа по хоккею среди юниоров до 18 лет. Мурманскую область в зональных соревнованиях представят хоккеисты хоккейной команды «КСШОР-Арктика».

Мурманская область традиционно примет участие в праздновании Всероссийского дня ходьбы. В этом году спортивный праздник состоится на территории городского парка имени С.Е. Бровцева города Мончегорска. Здесь 5 октября соберутся профессионалы и просто любители спортивной ходьбы для участия в физкультурном мероприятии по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба» «Imandra Go», приуроченном к Всероссийскому дню ходьбы. Участникам мероприятия предстоит преодоление дистанций в 1 км – для любителей и в 5 км – для профессионалов.

«Все участники, завершившие дистанции, будут награждены дипломами финишеров и сувенирной продукцией от Олимпийского совета Мурманской области и event агентства «Imandra Event», а победители и призёры – грамотами, медалями агентства, памятными призами от регионального Олимпийского совета и партнёров соревнований», – отметила и.о. министра спорта.

Ещё одни масштабные для региона соревнования состоятся в Легкоатлетическом манеже. Здесь 29 октября пройдут традиционные ХХI соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта, серебряного призера XXVIII летних Олимпийских игр Ларисы Кругловой. Ежегодно в этих соревнованиях принимает участие более 200 легкоатлетов региона от 13 лет и старше.

Глава профильного ведомства отметила, что до 20 октября в муниципальных образованиях региона проводится первый этап Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов. В этом году кубок проводится в видах спорта «баскетбол», «волейбол», «компьютерный спорт», и по традиции участников ждет сдача нормативов ВФСК «ГТО». В состав команд включаются школьники одной общеобразовательной организации региона, которые были зачислены в школу до 1 января и занимаются в школьном спортклубе на эту же дату. Команды-победители муниципальных этапов в ноябре будут бороться в зональном этапе за место в финале Кубка губернатора.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, ряд интересных спортивных мероприятий пройдёт 5 октября на центральной площади Мурманска в рамках празднования Дня города. Здесь состоится турнир по лазертагу и турнир по фиджитал-футболу, где участники в первом этапе сразятся в виртуальной реальности, а затем продолжат борьбу на реальном мини-футбольном поле.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/