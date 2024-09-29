Всероссийский день приёма родителей дошкольников прошёл в Мурманске

27 сентября с северянами пообщались глава регионального парламента Сергей Дубовой, министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации г. Мурманска Анна Аксенова, заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением г. Мурманска № 97 Галина Галыгина.

В ходе приёма прозвучали вопросы, касающиеся обновлений и ремонтов зданий образовательных организаций, благоустройства прилегающих к ним территорий, создания условий для образования и социализации маленьких северян с ограниченными возможностями здоровья, подготовки ребёнка к школе.

Кроме того, заявители выразили благодарность за улучшение условий образовательных учреждений региона, создание в них благоприятной среды для полноценного всестороннего развития детей, включая дошколят и школьников с ОВЗ.

Сергей Дубовой отметил, что Всероссийский день приёма родителей дошкольников в Мурманске проводится ежегодно с 2017 года:

— Такие встречи позволяют не только услышать пожелания от родителей, но и отследить реализацию тех обязательств, которые взяли на себя региональные и местные власти. Отрадно, что на приёмы наши жители приходят не только с проблемами, но и конкретными предложениями, выражают готовность принимать участие в преобразованиях своих населённых пунктов.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30829/