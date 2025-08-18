Всероссийский фестиваль-акция «Хороводы России» ярко прошёл в Мурманске

Почувствовать неразрывную связь с традициями и историей русского народа смогли мурманчане – участники Всероссийского фестиваля-акции «Хороводы России». Юбилейный X фестиваль объединил жителей ста городов России и дружественных стран, а 17 августа собрал и жителей города-героя – на территории лодочной станции Семёновского озера.

Гостей порадовали задорные выступления талантливых заполярных коллективов и сольных исполнителей, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, а особым украшением праздника стала выставка старинного крестьянского костюма «Мода весна-лето 1910» – коллекция, собранная по крупицам и представленная хранительницей культурного наследия, директором Дома культуры Ленинского округа Еленой Титаренко.

Не осталась без внимания и фотозона музея «Рябиновый край» с экспозицией «Хожу в русском», а самые юные мурманчане от души веселились на детской площадке «Народные забавы».

Самая впечатляющая часть программы – легендарный «Хоровод Победы» – стала торжеством единства нашего народа, одой мужеству и подвигу предков, символом неразрывной связи поколений.

Завершился фестиваль по-домашнему уютным чаепитием и угощением традиционным «Полевым крестьянским супом».

Как отмечает администрация города Мурманска, прекрасное настроение и активное участие мурманчан в мероприятии подчеркнуло важность сохранения культурного наследия и единства народов нашей страны.

