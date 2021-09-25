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Мурманская область. Арктика (16+)25.09.21 12:00

Всероссийский фестиваль музыкального искусства завершился в Заполярье

В Мурманской области завершился I Всероссийский фестиваль музыкального искусства имени Татьяны Крыловой. Торжественная церемония закрытия мероприятия состоялась на сцене Мурманской областной филармонии.

Организатором фестиваля выступила пианистка, преподаватель Детской школы искусств города Гаджиева и общественный деятель Анна Гришко. Мероприятие проводилось при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, правительства Мурманской области и регионального министерства культуры.

По словам организаторов, музыкальный фестиваль позволил выявить юные таланты в сфере фортепианного исполнительства как на территории Мурманской области, так и за её пределами. Одна из важных задач мероприятия – популяризация академических музыкальных традиций региона. Именно поэтом обширный блок программы был посвящен развитию региональной системы образования в сфере культуры и искусства. Кроме того, фестиваль носит имя российской и советской пианистки и преподавательницы Мурманского колледжа искусств Татьяны Крыловой, являющейся родоначальницей профессиональной академической фортепианной школы Кольского Заполярья.

Главным событием фестиваля стал конкурс пианистов. Его участниками стали более 40 юных музыкантов из семи российских регионов. В результате очных и онлайн-прослушиваний жюри определило победителей в каждой из призовых категорий.

Так, звания лауреатов Первой премии и право на выступление в качестве солистов в сопровождении симфонического оркестра на сцене Санкт-Петербургской государственной академической филармонии имени Шостаковича получили студент Мурманского колледжа искусств Александр Морев, ученица детской музыкальной школы имени Э.С. Пастернак в Североморске Вера Савич, ученик детской музыкальной школы №5 Роман Кадькалов, студентка Астраханского музыкального колледжа имени Мусоргского Елизавета Колесова и ученик детской музыкальной школы при Ярославском музыкальном училище имени Леонида Собинова Дмитрий Жмудский.

«Мы рады, что именно в Мурманской области впервые проходит столь масштабное академическое музыкальное мероприятие. Фестиваль объединил молодых талантливых пианистов со всей страны, став для многих из вас первым серьезным шагом на пути в мир «большой» музыки. Поздравляю вас с тем, что вы удостоились чести демонстрировать свое исполнительское мастерство на столь профессиональной площадке», – отметил и.о. министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин, обращаясь к участникам фестиваля.

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