Всероссийский фестиваль-праздник народного творчества и традиций «Вместе мы – Россия!» 21 сентября объединит города-герои России

21 сентября в Волгограде, Мурманске, Керчи, Новороссийске, Севастополе, Смоленске, Туле, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде) и в Москве пройдут тематические концерты с участием любительских и профессиональных творческих коллективов.

Как сообщает vk.com/odkkirova, в этот день, в прямом эфире на портале «Культура.РФ» и в паблике «Кировки» в соцсети «ВКонтакте» состоится телемост «Поклонимся великим тем годам», который соединит все города-герои и станет кульминацией фестиваля-праздника.

В 2025 году Всероссийский фестиваль-праздник народного творчества и традиций «Вместе мы – Россия!» включён в план мероприятий Года защитника Отечества. Проект направлен на популяризацию этнокультурного наследия, самобытной традиционной художественной культуры народов России, сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Организаторы: Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, региональные органы управления культурой, дома и центры народного творчества.

В рамках Всероссийского фестиваля-праздника народного творчества и традиций «Вместе мы — Россия!» в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова 21 сентября в 12.00 состоится грандиозный концерт ансамбля песни и танца «Россия» имени В. М. Колбасы. В программе концерта — песни о Кольском крае, о России, наполненные любовью и гордостью за нашу Отчизну.

