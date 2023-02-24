Всероссийский фестиваль вновь соберёт в Мурманской области лучших юных музыкантов страны

Весной в Кольском Заполярье вновь пройдёт Всероссийский фестиваль музыкального искусства имени Т.Д. Крыловой. Центральным событием программы станет Всероссийский конкурс пианистов.

Напомним, первый подобный конкурс прошёл в Мурманске в 2021 году. Как и фестиваль в целом, он был посвящён памяти родоначальницы профессиональной академической фортепианной «школы» Кольского Заполярья, Заслуженного работника культуры РФ Татьяны Крыловой, много лет возглавлявшей фортепианное отделение Мурманского музыкального училища (ныне – Мурманского колледжа искусств).

В этом году конкурс проводит Детская школа искусств Оленегорска. Цель конкурса – поддержать юных талантливых исполнителей и сохранить традиции музыкально-педагогической и исполнительской школ игры на фортепиано.

Программа фестиваля также включает концерт-открытие, педагогическую конференцию и цикл тематических лекций, а завершением станет гала-концерт лауреатов и дипломантов, который пройдет на сцене Мурманской областной филармонии. Мероприятия для призеров Конкурса пианистов в рамках Фестиваля, а также Летняя творческая школа для юных пианистов запланированы на лето и осень 2023 года соответственно.

Как сообщает региональное Министерство культуры, фестиваль инициирован заполярной пианисткой и педагогом Анной Гришко в рамках федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики 3.0» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Мурманской области и Мурманской областной Думы.

Подробнее о фестивале в его официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru