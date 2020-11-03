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Мурманская область. Арктика (16+)03.11.20 15:35

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» должен стать ежегодным – Владимир Путин

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» должен стать ежегодным. Об этом сказал Президент России Владимир Путин в ходе общения в режиме видеоконференции  с участниками финала конкурса, который проходит в Международном детском центре «Артек».

Как подчеркнул глава государства, благодаря «Большой перемене» у сотен тысяч школьников появилась ещё одна площадка для самореализации, независимо от места жительства и возможностей родителей.

«Считаю, что конкурс должен стать ежегодным, и те ребята, кто не войдёт в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе «Большая перемена» в будущем. Обязательно будем продолжать эту работу», – сказал Владимир Путин.

Ключевая цель всероссийского конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку, обучающемуся в 8-10 классах, раскрыть свои уникальные способности. Главным критерием отбора победителей является не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьникам в современном мире, в том числе умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

«Чтобы быть лидерами в бурном, сложном XXI веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека, раскрыть талант, природный дар, который в каждом человеке, в том числе и молодом человеке, заложен, помочь найти свой путь в жизни. От этого зависит будущее России, её успехи и достижения», – подчеркнул Президент РФ во время общения с ребятами.

Полуфинальные этапы конкурса состоялись во всех федеральных округах страны. Мурманскую область представляли 14 школьников. Финалистом от региона стала ученица апатитской школы №4 Анна Конькова. К сожалению, из-за связанных с коронавирусом ограничений Анна не смогла принять участие в финале, как и многие ребята из других регионов. Однако организаторы рассматривают возможность допустить таких школьников к финалу в следующем году.

Руководитель Министерства образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба выразила уверенность, что заполярные старшеклассники и их наставники продолжат принимать самое активное участие в конкурсе «Большая перемена».

«Такие конкурсы развивают у ребят умение нестандартно мыслить, претворять в жизнь собственные проекты, желание учиться новому и менять мир вокруг. Что очень ценно – «Большая перемена» дает ребятам и педагогам дополнительную возможность для диалога и совместного творчества. Замечательно, что конкурс станет ежегодным», – прокомментировала Ольга Дзюба.

 

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