Всероссийский конкурс «Гений – это ты!» позволит читателям библиотек региона получить навыки в сфере креативной экономики

У читателей библиотек Мурманской области-участниц проекта «Гений места» есть уникальная возможность бесплатно пройти обучение на дистанционных курсах в сфере развития креативной экономики. Читатели в возрасте старше 16 лет, имеющие возможность регулярно посещать точки концентрации талантов (библиотеку – участницу проекта «Гений места»), приглашаются к участию в дистанционном конкурсе «Гений – это ты!».

Для этого необходимо: подать заявку на конкурс на сайте тыгений.рф до 17 марта; выполнить творческое задание; подготовить видеопрезентацию своего проекта.

По итогам отбора будет определено 100 слушателей курсов, которые с 14 апреля смогут получить востребованные навыки в сферах копирайтинга, бренд-менеджмента, SMM и дизайна пользовательского интерфейса, а также создадут проекты, направленные на развитие локальных брендов и продвижение идентичности своих регионов и территорий.

Победителям конкурсного отбора, ставшим слушателями бесплатных курсов, будет необходимо в течение обучения провести не менее 6 мероприятий в библиотеке, от которой они подали заявку, и ежемесячно встречаться с куратором в библиотеке

Подробное положение конкурса и критерии отбора доступны по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в Заполярье в конкурсном отборе слушателей курсов проекта смогут принять участие читатели трёх библиотек: Информационного интеллект-центра – филиала №24 Центральной городской библиотеки Мурманска; Ловозерской сельской библиотеки «Центр семейного чтения «Читать вместе!» Ловозерской межпоселенческой библиотеки; Центральной городской библиотеки в Апатитах.