Всероссийский конкурс инициатив родительских сообществ получит масштабное развитие и ежегодное финансирование

Как сообщил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на центральной площадке марафона «Знание.Первые» в Москве, в соответствии с поручением главы государства на поддержку проектов активистов по всей стране будет ежегодно выделяться по одному миллиарду рублей.

«Сейчас правительство Российской Федерации заканчивает формирование бюджета, и в соответствии с поручением Президента России на следующий год, а также на последующие заложено по миллиарду рублей на поддержку проектов, которые создают родительские комитеты по всей стране», – рассказал Сергей Кириенко.

Конкурс инициатив родительских сообществ был запущен в 2024 году Российским обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ. Его миссия — стать инструментом консолидации усилий представителей сферы образования и школьных родительских сообществ в вопросах воспитания, обучения и просвещения юных россиян.

В прошлом учебном году состоялись два конкурсных сезона, по итогам которых четыре проекта из Мурманской области были признаны победителями и получили премии в размере до одного миллиона рублей каждый.

Сергей Кириенко также анонсировал проведение в ноябре в Москве первого Всероссийского съезда родительских комитетов. Участникам съезда предстоит определить дальнейший вектор развития конкурса с учётом мнения не только родителей и педагогов, но и пожеланий самих детей.

Отдельно отмечается, что по поручению Президента России Владимира Путина создан Всероссийский родительский комитет — постоянно действующий совещательный орган при Минпросвещения России. В его состав вошли педагоги, советники директоров школ по воспитанию, победители конкурса «Это у нас семейное» и активные родители учеников из всех федеральных округов страны.

