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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.24 17:00

Всероссийский конкурс лучших проектов по формированию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях продлят до 2030 года

Всероссийский конкурс лучших проектов по формированию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях продлят до 2030 года, а соавторами планов развития населённых пунктов должны стать их жители. Об этом в послании Федеральному Собранию сообщил Президент России Владимир Путин.

Глава государства предложил определить перечень ещё 200 крупных и малых городов России, для каждого из которых должен быть разработан и реализован свой мастер-план.

«В целом программа развития должна охватить порядка двух тысяч населённых пунктов. Соавторами планов городов и посёлков должны стать их жители. Надо активно использовать механизмы, когда граждане сами определяют, какие объекты, и на решение каких проблем нужно выделить деньги в первую очередь. Предлагаю увеличить софинансирование таких, по сути, народных проектов из федерального и регионального бюджетов», – сказал президент.

С 2019 года в Мурманской области благоустроены территории дворов 995 многоквартирных домов и 147 общественных пространств – многие проекты удалось реализовать при участии местных жителей.

«В нашей области не первый год ведётся активная работа с населением, чтобы северяне были заинтересованы предлагать свои идеи для развития городов. Хорошо известна губернаторская программа «На Севере – твой проект», стартовавшая в 2022 году, позволяющая инициативным группам получать финансирование на реализацию проектов таких важных проектов, как создание детских и спортивных площадок, благоустройство объектов культуры, образования, физической культуры и спорта. Считаю, что поручение президента Владимира Путина даст новый импульс развития для формирования комфортной среды в городах и посёлках Мурманской области. Это отличное решение, которое формирует стратегию России на долгую перспективу», – прокомментировала послание Федеральному Собранию заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

По словам главы государства, на благоустройство общественных пространств в российских регионах в течение ближайших 6 лет направят более 360 миллиардов рублей.

«В целом по России за 6 лет благоустроим более 30 тысяч общественных пространств. Я прошу правительство также оказать дополнительную поддержку регионам, которые реконструируют набережные, парки, скверы, исторические центры городов. На благоустройство и крупные проекты в этой сфере направим 360 миллиардов рублей», – сообщил Владимир Путин.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного президентом, на территории Кольского полуострова в 2023 году были благоустроены дворовые территории 122 многоквартирных домов, восемь общественных пространств в шести муниципалитетах, а также завершена реализация трёх проектов-победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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