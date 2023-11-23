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Мурманская область. Арктика (16+)23.11.23 17:00

Всероссийский конкурс «Начни игру» приглашает создателей видеоигр из Мурманской области на встречу в Санкт-Петербурге

Проект «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей» вновь собирает тех, кто только знакомится с геймдевом, а также профессиональных разработчиков и представителей ведущих игровых студий. Встреча пройдет 10 декабря, в воскресенье, в «Точке кипения. ГУАП» в Санкт-Петербурге (ул. Труда, 8).

«Санкт-Петербург традиционно занимает лидирующие строчки по количеству участников проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Так, среди 90 тысяч человек Северную столицу представляют 10 тысяч молодых ребят от 14 лет, а две команды создателей из Санкт-Петербурга уже прошли в финал по направлению «Акселератор игровых проектов».

Активность сообщества стала определяющей при выборе места для проведения очередной встречи единомышленников», – рассказала руководитель проекта «Начни игру» АНО «Россия – страна возможностей» Марьям Карпова. 

Санкт-Петербург – один из самых удачных городов, чтобы включиться в сообщество, считает соучредитель студии «Fumy Games» Алексей Сойер. Именно здесь уже многие годы активно проводятся митапы, шоукейсы, конференции и фестивали, связанные с разработкой игр.

Алексей Сойер курирует проект «Индикатор», который объединяет свыше 10 тысяч начинающих и уже опытных разработчиков. Их встречи ежемесячно собирают больше сотни авторов игр. А всего в Северной столице в месяц может проходить до 10 событий, связанных с индустрией! Повышенный спрос и стремление укреплять геймдев-сообщество привели организаторов мероприятий к решению завести совместный календарь, чтобы не пересекаться друг с другом по датам.

Встреча в Санкт-Петербурге будет отличаться форматом. Помимо лекций и воркшопов от крупнейших игроков игровой индустрии можно будет оценить игры, которые за 72 часа создадут участники геймджема.

Регистрация на вторые соревнования по скоростной разработке игр продолжается до 24 ноября. Заявку на участие уже подали свыше 150 человек из 23 регионов России, в том числе и из Мурманской области. Тему геймджема определит Программа российского автоспорта SMP Racing.

Традиционно эксперты из игровой индустрии определят победителей в номинациях «Лучшая игра» и «Лучшее соответствие теме». Дополнительно партнёры SMP Racing определят своего фаворита, а участники геймджема – своего.

Приглашаем всех поклонников и последователей игровой индустрии на крупнейшую встречу 10 декабря. Возраст участников – с 16 лет. Регистрация продлится до 9 декабря включительно по ссылке.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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