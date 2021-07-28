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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.21 16:30

Всероссийский конкурс «УМНИК»: заполярные исследователи вошли в число получателей грантов на воплощение в жизнь научно-исследовательских проектов

Заполярные исследователи вошли в число 858 финалистов Всероссийского конкурса «УМНИК» Фонда содействия инновациям, получивших гранты на воплощение в жизнь научно-исследовательских проектов.

Участие в конкурсном отборе принимали молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, создающие изобретения в самых важных областях современной жизни. В сфере интересов начинающих исследователей IT, медицина, здоровье, сбережение, приборостроение, ресурсосберегающие, био- и интеллектуальные технологии. Дроны, коронарные стенты, подводные роботы, тест-системы прогнозирования COVID-19 – вот небольшой пример конкурсных работ.

Каждый финалист получит полмиллиона рублей на дальнейшую разработку и создание прототипа продукта. В течение двух лет победителям предстоит заниматься выполнением исследовательской работы под пристальным вниманием экспертов Фонда.

«Сегодня в нашей стране востребованы талантливые ученые и изобретатели, которые обладают способностями и знаниями в области практического внедрения своих инновационных идей. Для участников программы «УМНИК» – это шанс найти своего ментора, под руководством которого можно проанализировать и сделать проекты успешными еще и с коммерческой стороны», – подчеркнул Владимир Трембовольский, директор Центра исследования и развития предпринимательства.

У победителей программы «УМНИК» есть возможность проявить себя на следующем этапе – на программе «Старт» Фонда содействия инновациям. Гранты этого конкурса, а это 10 млн рублей, позволяют авторам лучших разработок запустить в производство своё изобретение.

Очередной старт программы «УМНИК» состоится 1 августа. С этого дня и до 31 октября 2021 года будет организован прием заявок на региональный этап программы – конкурс «Заполярный УМНИК 2021». Региональное представительство Фонда содействия инновациям – Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор. Контакты по телефону 8 (8152) 43-29-49, по почте: info@mribi.ru. Адрес организации: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, оф. 204.

Подробная информация на сайте Фонда содействия инновациям.

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