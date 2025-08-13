Всероссийский конкурс «Зов природы»: наведи порядок в своём городе и получи до 50000 рублей

Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА» приглашает всех неравнодушных к чистоте и экологии граждан принять участие в конкурсе «Зов природы». Он предназначен для тех, кто готов организовать уборку с раздельным сбором мусора и привлечь единомышленников к защите природы.

На сайте Ecowiki.ru в разделе «Акции» - «Зов природы» размещены подробные инструкции и полезные материалы, которые помогут легко провести экологическую акцию. Участникам конкурса предоставляется методическая, информационная и консультационная поддержка.

Призовой фонд — 150000 рублей. Максимальный выигрыш — 50000 рублей.

Что нужно сделать:

1. Зарегистрировать свою уборку в «личном кабинете» Ecowiki.ru («Акции» - «Зов природы» - «Создать новую акцию»).

2. Провести уборку с раздельным сбором отходов.

3.Отправить отчёт через «личный кабинет» с хештегом #конкурсзовприроды2025.

Требования к акции: провести минимум одну уборку в период с 01.06 по 01.11.2025; организовать раздельный сбор мусора (стекло, пластик, металл, бумага и т.д.); сделать фото территории до и после уборки; использовать многоразовый инвентарь.