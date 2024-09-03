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Мурманская область. Арктика (16+)03.09.24 19:30

Всероссийский медиахакатон «Первые кадры»: стартовал приём заявок

Стартовал приём заявок на участие во Всероссийском студенческом медиахакатоне «Первые кадры», который входит в программу поддержки и развития молодёжного творчества «Российская студенческая весна», проект Российского союза молодёжи. Финал проекта пройдёт с 14 по 20 октября в Мурманске.

Проект уже второй год подряд направлен на обучение, поддержку и продвижение молодых операторов, режиссёров монтажа, звукорежиссёров, сценаристов, медиахудожников.

Заявочная кампания проекта завершается 23 сентября 2024 года: для этого необходимо заполнить данные по ссылке. Принять участие возможно как индивидуально, так и коллективно (от 2 до 4 человек). Для участников, которые прошли отбор на финальное мероприятие, проводится образовательная и конкурсная программа с ведущими экспертами сферы медиаискусства. Награждение победителей проводится в формате кинопремии.

Главное отличие проекта «Первые кадры» от традиционных конкурсов медиатворчества — это не просто определение победителя, но и личные консультации с экспертами проекта, передача и получение опыта среди участников из разных регионов нашей страны. В условиях временных ограничений проекта, участникам предлагается создать уникальный творческий продукт. Совместная творческая работа участников и экспертов на протяжении всего проекта ставит перед собой цель повышения уровня медиатворчества и рост уровня профессиональных компетенций у участников.

Всю подробную информацию о проекте можно узнать в официальной группе Программы «Российская студенческая весна» Российского союза молодёжи в социальной сети «ВКонтакте».

Проект реализуется в рамках Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2024 году при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь. Гранты).

Учредителями и организаторами проекта являются: Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи», Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Мурманский арктический университет», Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).

 

Фото: https://vk.com/studvesnarsm?z=photo-13854777_457562628%2Falbum-13854777_00%2Frev

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