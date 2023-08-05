Всероссийский молебен о Победе состоится в Мурманске

С начала мая 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех регионах России проводится Всероссийский молебен о Победе. В храмах российских городов пребывает ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца, проводятся молебны и литургии.

В Мурманской области мощи небесного покровителя русского воинства будут находиться с 6 по 8 августа.

6 августа - 19.30 — прибытие ковчега в Свято-Никольский кафедральный собор города Мурманска (ул. Зелёная, 11). Молебен перед ковчегом возглавит митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, в сослужении епископа Североморского и Умбского Тарасия и духовенства митрополии.

7 августа - 8.30-12.00 — пребывание ковчега в храме Спаса на Водах города Мурманска (просп. Героев-североморцев, 1). Божественную литургию и молебен возглавит митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, в сослужении епископа Североморского и Умбского Тарасия и духовенства митрополии.

14.00 — прибытие ковчега в Свято-Андреевский морской кафедральный собор города Североморска и штаб Северного флота. Молебен возглавит епископ Североморский и Умбский Тарасий в сослужении духовенства Североморской епархии.

8 августа - 8.30-17.00 - пребывание ковчега в Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Мончегорска. Божественную литургию и молебен возглавит митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан в сослужении духовенства Мурманской епархии.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25470&page=1