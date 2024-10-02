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Мурманская область. Арктика (16+)02.10.24 16:30

Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности пройдёт с 8 по 29 октября

Как избежать ловушек мошенников, накопить на мечту, открыть своё дело или начать инвестировать? Прокачать свои финансовые знания и навыки по этим и другим актуальным темам смогут участники онлайн-зачёта.

«В этом году при подготовке заданий мы решили оттолкнуться от жизненных ситуаций и посмотреть на них комплексно. Например, если вы задумались о покупке квартиры, вам точно следует разобраться в тонкостях различных вариантов финансирования и оплаты сделки, узнать о необходимости страхования, налоговых льготах и многих других аспектах», — рассказал один из авторов онлайн-зачёта — Александр Коланьков.

Он также отметил, что каждый участник зачёта сможет не только проверить свои знания по выбранным ситуациям, но и получить индивидуальные рекомендации.

Младшие школьники познакомятся с базовыми понятиями финансовой грамотности в игровой форме. Ученики средних и старших классов смогут попробовать свои силы в олимпиадном зачёте 15–17 октября, задания для которого разработаны преподавателями НИУ ВШЭ. Успешное прохождение этого испытания позволит выйти сразу в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность». «Высшая проба» включена в перечень олимпиад школьников и даёт льготы при поступлении в вузы.

Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ, онлайн-зачёт предусматривает два уровня сложности: базовый и продвинутый. Участвовать в зачёте можно индивидуально или в составе семейной команды. Все участники по итогам испытаний получат персональные рекомендации, а при успешном прохождении — именной сертификат.

В этом году онлайн-зачёт проводится в седьмой раз. В 2023 году его участниками стали около 2 млн человек, из них почти 80% успешно прошли личное тестирование.

Подробности и регистрация — на сайте проекта finzachet.ru.

Организатором онлайн-зачёта является Банк России.

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