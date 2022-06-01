Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства завершено: в нём приняли участие почти 53 тысячи северян

Завершено Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства. Масштабная акция проводилась во всех регионах Российской Федерации. По предварительным результатам в ней приняли участие более 10 миллионов человек, в том числе 52992 жителя Мурманской области.

«С каждым годом количество жителей, вовлечённых в проекты формирования комфортной городской среды в Кольском Заполярье, увеличивается. В прошлом году во Всероссийском голосовании участвовали 50 тысяч северян, в этом году – почти на 3 тысячи больше. Это значит, что все вместе мы заботимся не только о настоящем, но и о будущем нашего региона, создавая новые общественные пространства, преображая заполярные города», – прокомментировала предварительные результаты вице-губернатор, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Окончательные итоги будут подведены и озвучены на итоговой пресс-конференции Минстроя РФ. Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», сообщило Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/